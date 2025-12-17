テニス男子のダニエル太郎が１７日、自身のインスタグラムを更新。妻でモデルの黒田エイミとの間に第１子となる女児が誕生したことを報告した。ダニエルは８月に結婚を発表。黒田の大きくなったお腹の写真とともに「新しい家族のメンバーを年末に迎えます」と妊娠も公表していた。ダニエルは赤ちゃんの写真ともに「ヤッホー！無事産まれたよお医者さんにとても大きくて健康だねーって褒められたママありがとう」と綴った。