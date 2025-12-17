福井県の杉本達治前知事（６３）が任期途中で辞職したことに伴う知事選（来年１月８日告示、２５日投開票）に、元副知事の山田賢一・越前市長（６７）が立候補する意向を固めたことが、複数の関係者への取材でわかった。１８日に正式に表明する見通し。山田氏は１７日、読売新聞の取材に「この件については、（１８日の）市議会本会議で述べる」と語った。山田氏は越前市出身。県総務部長や副知事などを務め、２０２１年の同