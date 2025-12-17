アビスパ福岡は17日、DF田代雅也(32)、MF秋野央樹(31)、GK菅沼一晃(24)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」の契約を更新したことを発表した。福岡は今季J1リーグ戦で12位。田代は25試合に出場し、1ゴールを記録した。秋野は19試合でプレー。菅沼は出場がなかった。