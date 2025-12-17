Next Gen ATPファイナルズ大会期間：2025年12月17日～2025年12月21日開催地：サウジアラビア ジッダコート：ハード（室内）結果：[ディノ プリズミッチ] 1 - 3 [ニシェシュ バサバーレディ] 試合の詳細データはこちら≫ Next Gen ATPファイナルズ第1日がサウジアラビア ジッダで行われ、男子シングルスで、ディノ プリズミッチとニシェシュ バサバーレディが対戦した。第1セットはニシ