自動車メーカーのホンダは今月末と来年1月の数日間、日本と中国の自動車工場で稼働の停止や減産を行うと明らかにしました。製造に必要な半導体が不足しているためとしています。国内については具体的な工場名を明らかにしていませんが、埼玉県の寄居工場と三重県の鈴鹿工場とみられ、来年1月5日と6日の2日間、稼働を停止し、1月7日から9日までは生産量を減らすということです。また中国の広東省広州市にある現地企業との合弁会社の