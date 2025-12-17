新潟県の東京電力柏崎刈羽原発の（左から）5、6、7号機＝11月東京電力が来年1月20日を軸に、柏崎刈羽原発6号機（新潟県）の原子炉を起動して再稼働させる方向で調整していることが17日、関係者への取材で分かった。新潟県の花角英世知事が再稼働容認を国に伝えて地元同意の手続きが終了すれば、設備検査の最終チェックを受ける「使用前確認」を今月24日にも原子力規制委員会に申請する見込み。同原発は、再稼働の前提となる新