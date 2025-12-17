１６日の参院予算委のラスト、質問に立った、れいわ新選組・奥田芙美代議員が怒涛の勢いで繰り広げた５分独演が話題になっている。「私は今回参院選で初めて国会議員になった、ピアノの先生をしとった３人の子供のお母さんです」と自己紹介すると、いきなり高市首相に「子供を守ると言って子供を殺す暴力政治が遠くない将来に来るかもしれんと危機感しかないと高市総理に物申しに来ました」。さらに「子供を戦争に行かせるた