岩橋玄樹が、2026年2月11日にテイチクエンタテインメントよりメジャーリリースすることを発表した。岩橋玄樹は本日12月17日に29歳の誕生日を迎え、立川ステージガーデンにてバースデー&クリスマスイベント＜29ristmas（ニクリスマス）＞を開催。終盤にメジャーリリースの発表と新アーティスト写真が公開され、集まった2,000人の観客を驚かせた。メジャーリリース作品の詳細は後日発表。さらに2月14日に豊洲PITにて＜GENKI IWAH