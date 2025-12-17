◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）１週前追い切り＝１２月１７日、栗東トレセンこれが現役最後のレースとなるジャスティンパレス（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ディープインパクト）は、栗東・ＣＷコースで、ウィンストン（３歳１勝クラス）を２馬身追走して、６ハロン８３秒０―１１秒５で併入した。直線はいっぱいに追われ、前走のジャパンＣの１週前と同じようにしっかりと負荷を