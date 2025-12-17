三重県松阪市議会は１７日、携帯電話やスマートフォンで通話しながら市内の現金自動預け払い機（ＡＴＭ）を操作することを禁止する条例案を全会一致で可決した。罰則はないが、ＡＴＭの全利用者が対象となる。「松阪市民を特殊詐欺等から守る条例」で、同様の条例案は、隣接する多気、明和の両町議会でも可決されており、３市町とも来年１月１日から施行される。３市町を管轄する県警松阪署管内では、今年８月末時点で、オレ