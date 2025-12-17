TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）が、17日に放送。ダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」を届けた。ドラマ内に登場した“意外な人物”に反響が寄せられている。【予告動画】楽しみ！『水ダウ』名探偵津田“長袖”SP劇団ひとりが亡くなった事件の真相を追うため、ひとりの実家を訪れた名探偵津田。そこで待ち受けてい