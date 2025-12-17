俳優の芦田愛菜さん（21）が16日、現在公開中の細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』の公開御礼舞台挨拶に、岡田将生さん（36）と細田監督と登場。久しぶりの再会を喜びました。これまで国内外問わず多くの都市を宣伝で回ってきた3人。ファイナルイベントとして、久しぶりに集まった感想を聞かれた芦田さんは「夏からみなさんと一緒にプロモーションたくさんやらせていただいてたので、なんか会えなくなってちょっとさみ