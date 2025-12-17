モデルの黒田エイミ（37)が女児を出産したことが17日、分かった。夫で男子テニスのダニエル太郎(32)が自身のインスタグラムを通じて発表した。ダニエルは英語で「こんにちは！無事に生まれました。お医者さんからは、ここ数年で一番大きい女の子の一人だと言われました」と愛娘の誕生を報告。「ママ、信じられないほどの強さをありがとう。ママとこんなにたくさんの時間を過ごせて幸せです」とつづった。続けて日本語で「ヤ