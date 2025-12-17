地方の無敗馬ベストグリーンは、勝負どころで手応えよく一気に交わしていくかと思われたが惜しくも3着まで。初めて黒星が付いた。一瞬先頭を伺う勢いをも見せていたが、直線では伸びきれず。鞍上も「噛んだ分最後は止まった」と悔しそうにレースを振り返っていた。3着ベストグリーン小野楓馬騎手「1、2コーナーでちょっと噛みました。噛んだ分最後は止まった感じでした。状態は良かったのですが、前回よりは気が入っていました