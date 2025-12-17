12月17日、川崎競馬場で行われた交流G1・全日本2歳優駿（ダ1600m）は、2番人気の無敗馬パイロマンサーが快勝して連勝を3に伸ばした。重賞は初制覇。直線では内外離れる大接戦だったが、外から来たタマモフリージアをクビ差凌いだ。また、1番人気に支持された無敗の地方馬ベストグリーンは3着に敗れた。全日本2歳優駿、勝利ジョッキーコメント1着パイロマンサー岩田望来騎手「ナイターも左回りも初めてで、本当に戸惑っていまし