【モデルプレス＝2025/12/17】俳優の水上恒司、木戸大聖らが12月17日、都内で開催された映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』公開御礼舞台挨拶に出席。共演者とやってみたいクリスマスパーティーについて語った。【写真】水上恒司が「普段とのギャップすごい」衝撃の奇抜ヘア姿◆水上恒司主演「WIND BREAKER／ウィンドブレイカー」同名人気コミックを実写化した本作は、ケンカの強さだけを信じて街の外からやってきた風鈴高校