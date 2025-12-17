中日から戦力外通告を受けた佐藤龍世内野手が１７日、自身のインスタグラムを更新し、現役引退を表明した。西武時代のチームメートで兄貴分と慕っていたオリックス・森友哉と自身の映った写真をアップし、プロ人生を振り返った。以下はコメント全文。「良い時も悪い時も応援してくれたファンの皆様には感謝しかないです。３球団どのチームのファンも温かく楽しく野球できました、ほんとにありがとうございました！そして最高の仲