様々な“視てはいけない”理由が付された絵画を物語とともに味わう「視てはいけない絵画展」が現在開催中。大きな反響を受けて、12月28日(日)までとされていた会期が2026年１月19日(月)まで延長されることが決定した。また、新たな２点の絵画が追加される。本展は、視てはいけない絵画を人知れず保管してきた収集家“小野武久”の遺志によって開催されたもの（※真実とは限りません）。これまで“危険すぎる”として展示リストから