「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦」（１７日、両国国技館）世界５階級制覇のレジェンドで、同級暫定王者のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝と正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝に判定１−２（１１３−１１５、１１１−１１７、１１６−１１２）で敗れ、団体内統一に失敗した。ドネアは通算４３勝（２８ＫＯ）９敗となった。１回から堤が積極的に足を動かして隙をうかがう中で、ドネアはどっしりと構