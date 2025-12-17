離婚後も、子どもを通して元旦那さんと関わりが続くというケースは少なくありません。今回紹介するのは、元旦那さんの入院をきっかけに中学生の子どもへ過剰な負担を求められたエピソードです。投稿者さんにとって”家族のあり方”や“距離の取り方”について、考えさせられる出来事でした。元旦那の入院と、突然の電話ある日、中学2年生の子どもに、離婚した元旦那さんが入院したと病院から電話が掛かってきました。どうやら、元