オレはトモヤ。妻ミハルとのあいだに、生後半年の娘チエリがいる。オレはチエリが生まれたことで「ずっとカッコいいパパでいなくちゃ」と決意し、美容やワークアウトなどにいっそう力を注ぐようになった。念入りにスキンケアをして、毎日のジョギングに毎週のフットサル。美容院には月1で行くのがマストだ。自分で言うのもなんだが、外見はかなり若々しく保てていると思う。しかしその行動は間違っていると、母から指摘されてしま