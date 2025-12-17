男子テニスのダニエル太郎(32)が17日、自身のインスタグラムを更新。妻でモデルの黒田エイミ（37)との間に第1子女児が誕生したことを報告した。ダニエルは英語で「こんにちは！無事に生まれました。お医者さんからは、ここ数年で一番大きい女の子の一人だと言われました」と愛娘の誕生を報告。「ママ、信じられないほどの強さをありがとう。ママとこんなにたくさんの時間を過ごせて幸せです」とつづった。続けて日本語で「ヤ