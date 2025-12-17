ハロー！プロジェクトは17日、公式サイトを更新し、不安障害のため休養中のアイドルグループBEYOOOOONDS・清野桃々姫（20）が、引き続き休養し、来年3月31日まで開催予定のコンサート・イベントを休むことを発表した。【写真】BEYOOOOONDS清野桃々姫「またROCKしよう」サイトでは「現在休養中の清野桃々姫ですが、先日、医師より引き続き休養および通院加療が必要との診断を受けました。このため、2026年3月31日までに開催予定