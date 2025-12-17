WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（帝拳ジム）が17日、東京・両国国技館で開催された『U-NEXT BOXING.4』に出場。WBO世界ライトフライ級王者のレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）と王座統一戦に臨んだが、フルラウンドの末、判定1−2で敗れ、王座から陥落した。【動画】高見亨介、サンティアゴに判定負けで王座陥落判定結果について言及序盤から足を使いながら距離を詰めていった高見は、執拗にボディを攻める展開。7回