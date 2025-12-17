女優・川島海荷（３１）が１７日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。海外旅行でのついてない出来事を明かした。２５歳ぐらいの時に友人とオーストラリア・ケアンズに旅行した時のこと。街中に誰でも利用できる無料のプールがあり、小銭を持っていなかったことから荷物をロッカーなどに預けることはせず、近くに置いて遊んでいたという。日本から持参したビーチボールで遊んでいたところ「警備員に『ここはビーチボ