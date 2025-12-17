新潟市西区の無人販売店で冷凍スイーツの万引き被害が相次いで発生し、警察が窃盗事件として捜査しています。防犯カメラはその犯行の瞬間を捉えていました。 12月11日、無人販売店を訪れた人物。商品を手に取ると会計をせずに店舗をあとに…防犯カメラが捉えた万引きの瞬間です。【記者リポート】「万引き被害にあったのは、JR内野駅すぐそばにある冷凍スイーツの無人販売店。こちらの店舗で複数回の万引き被