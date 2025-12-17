俳優の三浦翔平（37）が17日放送のテレビ東京「世界を救う！ワンにゃフル物語〜柴と三毛と亀梨くん〜」に出演。MCの亀梨和也（39）との関係を語った。亀梨と09年の映画「ごくせんTHEMOVIE」での共演以来、プライベートでも親交が深いと言う三浦。自身の結婚の際にはお祝いに「ファーストバイトのスプーンをいただいて」と明かした。スプーンについて「それがまた小っちゃいんですよ、凄い。ボス（亀梨）の方は、赤ちゃん