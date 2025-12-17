「ボクシング・ＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦」（１７日、両国国技館）正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が暫定王者のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を判定で２−１（１１５−１１３、１１７−１１１、１１２−１１６）で下し、団体内王座統一に成功。通算成績１３勝（８ＫＯ）３分けとした。堤は入場で右袖に同郷熊本の重岡優大、重岡銀次朗の名前を入れたジャケットを着て登場した。開頭手術を受けて引退と