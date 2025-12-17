『第55回 内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞 授与式典』が17日、都内で行われ、内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞を受賞したドジャース・山本由伸が登壇した。山本由伸○WBCに関する質問を受け、山本由伸の回答は?――受賞の感想を教えてください。心から光栄に思いますし、またより一層頑張りたいと思います。――今年はドジャースがワールドシリーズ連覇を成し遂げました。2年目のシーズンで2度目のワールドシリーズ、優勝を