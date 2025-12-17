笑っているのがムカつくって…どんな態度で待っていたら満足するのでしょう。もともと“高嶺の花”だったという奥さんに劣等感みたいなものがあったのかもしれませんね…。仕事のストレスを家族にぶつける夫。それ、ただの八つ当たりですよ！【まんが】家族の幸せを妬む夫(ウーマンエキサイト編集部)