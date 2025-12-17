名古屋市西区の路上で17日午後、男性が後ろから来た自転車の男に現金1万5000円などが入ったカバンをひったくられました。警察によりますと、17日午後3時40分ごろ、西区又穂町の路上で67歳の男性がカートを押しながら歩いていたところ、後ろからきた自転車の男にカートの中のカバンをひったくられました。カバンには、現金およそ1万5000円が入った財布やスマートフォンなどが入っていました。男性は抵抗