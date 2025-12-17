17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の4万9680円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万9512.28円に対しては167.72円高。出来高は1983枚となっている。 TOPIX先物期近は3379.5ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.11ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物