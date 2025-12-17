2025年12月14日、台湾メディア・ETtodayは、友人との日本旅行で毎日牛丼チェーン店の食事だったことに憤慨したという事例に対する、日本旅行の「達人」によるアドバイスを紹介した。記事によると、日本旅行の達人として知られる林氏璧（リン・シービー）氏がこのほどSNSのスレッズ上で、友人と日本旅行に出かけたというネットユーザーのエピソードを紹介した。このユーザーは、かつて日本に住んでいた友人と一緒に5日間日本旅行を