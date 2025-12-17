沈黙を打ち破る芸人渾身のリアクションに、人気アイドルの表情も思わず崩れてしまった。各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」の第1回が12月13日に放送。IMP.横原悠毅も思わず破顔するやりとりが話題となっている。【映像】IMP.横原、芸人の“クセ強リアクション”に動揺して