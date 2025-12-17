モデルプレス＝2025/12/17】ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の天海りこ、りぼん、羽澄まり、サキ、七彩はる、楓が美しい肌を保つ秘訣についてトークを展開した。さらにお笑いタレントのやしろ優にも美しい肌のために意識していることについて聞いた。【写真】美人キャバ嬢の制服姿◆美肌で話題の出演者が愛用のスキンケア