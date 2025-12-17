タレントの狩野英孝（43歳）が、12月16日に放送されたバラエティ番組「岩井 狩野 えびちゅうの推しかるちゃー」（毎日放送）に出演。人気ゲーム「SILENT HILL f」の主人公を演じ、さらに同ゲームの実況動画で話題沸騰中の女優・加藤小夏（26歳）について語った。アニメ・ゲーム・マンガなどあらゆる推しコンテンツのスタッフロールに注目する同番組。今回は狩野もハマっている人気ホラーゲーム「SILENT HILL f」が取り上げられた。