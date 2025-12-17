車のナンバープレートを撮影して識別する技術は「ALPR」と呼ばれており、日本でも駐車場の料金支払いなどに活用されています。ところがアメリカでは事情が少し異なり、ALPRを市民の動向追跡に用いようとする動きが現れています。ALPRによる市民追跡が議題に上がっている自治体を一覧化したウェブサイトが「alpr.watch」で、アメリカの事情をうかがい知ることができます。alpr.watch | alpr watch - Track Surveillance Tech in Loc