俳優の竹内涼真と町田啓太が17日、都内で開催されたW主演を務めるNetflix映画『10DANCE』配信記念イベントに登場。竹内は「こんなに心と体がリンクして、充実した作品は初めて」と、町田は「万感の思いというのは、こういうことなんだな」と本作に対する熱い思いを語った。【写真】竹内涼真＆町田啓太の並びがまぶしすぎる！本作は、井上佐藤による大ヒット漫画『10DANCE』（講談社「ヤングマガジン」連載）の実写化。ある理由