１３日、細菌戦に関する資料を読む宮文婧研究員。（ハルビン＝新華社記者／何山）【新華社北京12月17日】中国の中央檔案館（公文書館）は南京大虐殺犠牲者国家公祭日（追悼日）に当たる13日、旧日本軍の細菌戦部隊として知られる「731部隊」について旧ソ連が作成した尋問記録の機密解除文書を公開した。一部の記録は今回が初公開となり、幅広い注目を集めている。ハルビン市社会科学院731問題国際研究センター主任の