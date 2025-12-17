◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）美浦トレセン＝１２月１７日、１週前追い切りグランプリ連覇に向けて着実に前進している。レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は美浦・Ｗコースでソニックスター（４歳オープン）を１馬身ほど追走する形でスタート。道中はリズムを重視して４コーナーを回ると、直線は鞍上のゴーサインに反応して内から馬体を併せにいき、