◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ王者・堤聖也(角海老宝石)＜12回戦＞暫定王者 ノニト・ドネア(フィリピン) （2025年12月17日両国国技館）WBA世界バンタム級王者の堤聖也（29＝角海老宝石）が団体内王座統一戦で同級暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）を死闘12回判定で破り、2度目の防衛に成功した。目の手術により約10カ月ぶりとなったリングで暫定王座を吸収し、プロデビューから16戦無敗（13勝3分け）とした。