元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（37）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」2時間SP（後9・00）に出演。本厄だった昨年にアナフィラキシーショックを経験したと明かした。この日は「年末大清算！厄年女が吠える夜」として、厄年前後の出演者が登場。浅田は「夕飯に食べたサバでアナフィラキシーショックを起こしちゃって」と語った。「全身じんましんで、深夜に救急病院に行って、そのまま3日間入