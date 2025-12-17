岩橋玄樹が、29歳の誕生日を迎えた12月17日、来年2月11日にテイチクエンタテインメントよりメジャーリリースを行うことを発表した。【ライブ写真】ドレッシーな衣装でファンを魅了した岩橋玄樹発表の舞台となったのは、東京・立川ステージガーデンにて同日に開催されたバースデー＆クリスマスイベント『29ristmas』。この日集まった2000人の観客の前で、イベント終盤にメジャーリリースの決定が発表され、会場からは大きなどよ