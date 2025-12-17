皆さんは、年末の大掃除もう始めましたか。ここからは「今年ヒット」したお掃除アイテムを紹介します。【写真を見る】「何だこれ？」1年ぶり風呂釜の配管掃除をしてみると…大掃除人気は“タイパ＆お手軽”井上貴博キャスター：一年の汚れをきれいにして新たな年を…という気持ちがあっても「面倒くさい」「少しでも楽したい」と思いますよね。ある調査でも様々な意見がありました。【大掃除に対する気持ち】1位：家がきれいになる