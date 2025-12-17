俳優の水上恒司が１７日、東京・丸の内ピカデリー１でヒット中の映画「ＷＩＮＤＢＲＥＡＫＥＲ／ウィンドブレイカー」（萩原健太郎監督）の公開御礼舞台あいさつを行った。漫画アプリで連載された人気不良漫画の実写映画化。水上は高１の主人公を演じた。封切りから１０日あまり。公開後もキャンペーンを続け、最終日のこの日は昼間に仙台で。帰京して夜の舞台あいさつに臨んだ。共演の木戸大聖は、水上に「“座長”として