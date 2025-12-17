俳優の三浦翔平（37）が17日放送のテレビ東京「世界を救う！ワンにゃフル物語〜柴と三毛と亀梨くん〜」に出演。MCの亀梨和也（39）との関係を語った。亀梨とのプライベートでの交流を聞かれた三浦は「長いですね。ごくせんでご一緒させてもらってからずっとお世話になってます」。ドラマ「ごくせん」の第2シリーズ（05年）に亀梨、第3シリーズ（08年）に三浦が出演しており、09年の映画「ごくせんTHEMOVIE」の共演が初対面