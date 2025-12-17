５大会ぶりとなる大学選手権優勝を狙う天理大（関西リーグ１位）が１７日、関東対抗戦３位の早大との準々決勝に向けて奈良・天理市の同校グラウンドで練習を行った。ＳＯ上ノ坊駿介主将（４年）＝石見智翠館＝は、早大のＳＯ服部亮太（２年）＝佐賀工＝との天才司令塔対決へ「よく注目されていて、すごい選手。でも、負けるとは思えませんし、４年生としてのプライドは持っています」と意気込んだ。今季は６月に部員２人が大麻