福岡市中央区の商業施設付近でアイドルグループ「ＨＫＴ４８」の劇場スタッフら男女２人が刺された事件で、スタッフへの殺人未遂容疑で逮捕された福岡県糸島市の無職山口直也容疑者（３０）が「メンバーを襲って道連れにし、自分も死のうと思った」という趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材でわかった。県警中央署によると、山口容疑者は１４日午後５時頃、「みずほペイペイドーム福岡」関係者用駐車場のエレベータ