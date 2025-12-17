毎年春に登場し、パクチー愛好者の心を掴んできたフレッシュネスの「パクチーチキンバーガー」。その5回目となる2026年、パクチーを愛する“パクチニスト”の声を反映し、今年は特別企画「パクチーバーガー総選挙」を開催！あなたの一票が、次のパクチーバーガーを決めるチャンスです♡さらに、過去の名作に加え、新たな候補商品も登場！ぜひ、投票に参加