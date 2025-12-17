ソニー銀行株式会社は、円定期預金の特別金利キャンペーンを2025年12月1日（月）〜2026年3月1日（日）まで実施すると発表しました。対象となるのは、円定期預金および積み立て定期預金で、1年ものは年0.90％（税引後年0.717％）、6カ月ものは年0.75％（税引後年0.597％）の特別金利が適用されます。キャンペーン内容期間：2025年12月1日（月）〜2026年3月1日（日）※期間中の積み立て最終日は2026年2月27日（金）、積み立て定期預